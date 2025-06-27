Путин назвал общие черты народов Беларуси и России

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания ХII Форума регионов Беларуси и России назвал общие черты народов Беларуси и РФ, сообщает БелТА.
Путин обратил внимание, что нынешний форум посвящен вопросам, касающимся поддержки молодежи. По его словам, обсуждается в деталях, как раскрыть таланты, интеллектуальный, творческий и профессиональный потенциал молодых людей, как им помочь самореализоваться, проявить себя и принести пользу Родине.
Президент России заметил, что необходимо думать и о том, как формировать у молодежи надежные духовно-нравственные ориентиры, которые в характере народов Беларуси и России.
— Это традиционные ценности семьи, забота о родителях, любовь к детям, патриотизм, служение Отечеству, — уточнил Владимир Путин.
Президент России заметил, что интенсивно развиваются межвузовские связи: студенты из Беларуси учатся не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и во многих других российских городах. В частности, он назвал Тольятти, Брянск, Белгород, Великий Новгород, Смоленск.
— Всего у нас сейчас получают высшее образование порядка 13 тысяч граждан Беларуси, — отметил Путин.
По его словам, проводимые с участием студентов и молодых ученых семинары, конгрессы, конкурсы реально помогают в том, чтобы добиваться прогресса в науке, а также налаживать новые технологические партнерства, укреплять связи между академическими кругами двух стран.
Ранее в Минске президент России Владимир Путин назвал грабежом заморозку активов России на Западе.
Кроме того, в белорусской столице Путин сказал об угасании конфликта Израиля и Ирана.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про удары по ядерным объектам Ирана.