Путин назвал общие черты народов Беларуси и России

Президент России заметил, что интенсивно развиваются межвузовские связи: студенты из Беларуси учатся не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и во многих других российских городах. В частности, он назвал Тольятти, Брянск, Белгород, Великий Новгород, Смоленск.