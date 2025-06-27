Лукашенко назвал сроки проведения неформального саммита ЕАЭС

«По повестке дня мы рассмотрели все вопросы и решения достигли по всем вопросам. Прежде чем представить документы (к подписанию — реж.), я хочу сообщить всем вам, что традиционно в декабре месяце мы соберемся в Санкт-Петербурге, скорее всего, в России, для проведения неформального саммита ЕАЭС, а в 2026 году, в следующем, председательство переходит нашим друзьям из Казахстана, и в Астане мы проведем следующий официальный саммит ЕАЭС», — сказал президент Белоруссии перед завершением заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске.