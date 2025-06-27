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Лукашенко призвал оградить молодежь в Белоруссии и России от ложных смыслов

Лукашенко призвал оградить молодежь в Белоруссии и РФ от ложных ценностей.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Будущее Белоруссии и России в руках молодого поколения, и необходимо оградить его от навязывания ложных смыслов в мире, в котором ведется неприкрытая гибридная война против народов двух стран, истории, традиционных ценностей и идеалов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в видеообращении к участникам XII Форума регионов двух стран.

Форум регионов Белоруссии и России проходит в Нижнем Новгороде под эгидой верхних палат парламентов двух стран. В год 80-летия Великой Победы Форум регионов посвятили молодёжи.

«Ведь будущее наших стран — в руках молодого поколения. И именно от него зависят место и роль Беларуси и России на будущей геополитической карте мира. Современная молодежь растет в стремительно меняющемся мире. В мире, в котором ведется неприкрытая гибридная война против наших народов, нашей истории, традиционных ценностей и идеалов. Поэтому нам необходимо оградить молодое поколение от навязывания ложных смыслов», — говорится в видеообращении.

По словам Лукашенко, необходимо показывать, через что пришлось пройти на пути к суверенитету, безопасной и созидательной жизни в наших странах.

«Важно сохранять и передавать молодежи подлинные знания о прошлом, формировать активную гражданскую позицию, чувства ответственности и гордости за свою историю. Нам как никогда важно смело и настойчиво говорить о своих героях и исторической правде», — сказал глава белорусского государства.

Лукашенко добавил, что 22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, в Бресте был дан старт патриотическому проекту «Поезд Памяти». «Эта инициатива парламентариев помогает молодежи узнавать больше о своей истории, обеспечивает преемственность поколений. Такие проекты надо развивать и масштабировать. Ведь в единстве наша сила, правда и ориентир для построения общего будущего государств», — считает президент.

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