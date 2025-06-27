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МИД Ирана: США и Израиль должны на международном уровне ответить за агрессию

Международное сообщество обязано привлечь сионистский режим и Соединенные Штаты к ответственности, указал глава дипведомства исламской республики Аббас Арагчи.

Источник: Reuters

ТЕГЕРАН, 27 июня. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал международное сообщество привлечь США и Израиль к ответственности за агрессию в отношении исламской республики.

«Международное сообщество обязано привлечь сионистский режим (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) и Соединенные Штаты к ответственности за нарушение международного права в результате явной агрессии против территориальной целостности и национального суверенитета Ирана», — сказал Арагчи в телефонном разговоре со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Главу иранского МИД цитирует его пресс-служба.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.

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