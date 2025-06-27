Лукашенко провел встречу с премьер-министром Мьянмы

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня на полях саммита ЕАЭС в Минске провел встречу с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, передает корреспондент БЕЛТА.
Предыдущие переговоры двух лидеров состоялись в марте этого года. Тогда Мин Аун Хлайн посещал с официальным визитом Беларусь.
«Мы достигли серьезных договоренностей. И важность сегодняшней встречи заключается в том, что мы спустя некоторое время можем обсудить и оценить, насколько правильны были принятые решения и что мы уже сделали на сегодняшний день, — сказал Александр Лукашенко. — У нас есть очень серьезный взаимный интерес, и мы договорились в связи с этим выработать конкретный план наших совместных действий, определенную дорожную карту, по которой мы будем организовывать движение в ближайшее время».
Мероприятия в этой дорожной карте нацелены на развитие отношений не только в политике и в гуманитарной области, но и в торгово-экономической сфере, рассказал Президент.
«Некоторые направления наших договоренностей мы уже начинаем реализовывать. Решаем проблемы, создаем даже совместные предприятия на вашей территории. Мы открыли новое направление сотрудничества. Я хочу вас заверить, что в этом направлении мы и будем действовать», — подчеркнул глава государства.
Подробнее о уже предпринятых шагах и перспективах двустороннего взаимодействия стороны проинформировал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. -0-