Лукашенко провел встречу с премьер-министром Мьянмы

«Мы достигли серьезных договоренностей. И важность сегодняшней встречи заключается в том, что мы спустя некоторое время можем обсудить и оценить, насколько правильны были принятые решения и что мы уже сделали на сегодняшний день, — сказал Александр Лукашенко. — У нас есть очень серьезный взаимный интерес, и мы договорились в связи с этим выработать конкретный план наших совместных действий, определенную дорожную карту, по которой мы будем организовывать движение в ближайшее время».