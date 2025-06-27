В 2026 году председательство в ВЕЭС переходит к Казахстану

Известно, что на встрече были обсуждены актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС, а также перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия в таких ключевых направлениях, как промышленность, транспорт и логистика, аграрный сектор, цифровизация и искусственный интеллект.