WSJ: Нетаньяху использовал свадьбу сына как прикрытие для ударов по Ирану

«Была создана целая операция прикрытия этой атаки. Я напомню, что в эти дни должна была случиться свадьба сына премьер-министра Израиля Авнера Нетаньяху. И один из аргументов, почему конкретно в эти дни не должно было быть атаки — это то, что не будет атаки, не начнется война в день, когда сын премьер-министра женится. И скорее всего сама эта свадьба была частью этой системы прикрытия», — прокомментировал он.