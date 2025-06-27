Бочаров призвал молодежь на забывать идей советских архитекторов

— Важно, чтобы мы с вами и при обсуждении концепции, при реализации проектов развития прибрежной части города Волгограда, не нарушили ту стратегию, которая была определена ведущими архитекторами Советского Союза после Великой Отечественной войны, создававшими город Сталинград. Вы видите сегодня то наследие великих архитекторов, которые любили город, создавали, делали его красивым — тогда была создана основа. И часть набережной, лестница, многие сооружения — это как раз является частью такой архитектурной задумки, — подчеркнул волгоградский губернатор.