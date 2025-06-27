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Посол Германии покинул МИД РФ спустя 10 минут, отправившись на поиски переводчика

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф, который был вызван в Министерство иностранных дел России, временно покинул здание ведомства. Он отправился искать переводчика.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат пробыл в МИД около десяти минут, после чего сообщил журналистам, что намерен вернуться примерно через час.

Вскоре посла заметили в супермаркете, покупающим кофе.

Ранее Life.ru сообщал, что немецкий посол был вызван в МИД России для беседы о преследовании российских журналистов в Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что РФ будет принимать ответные меры в отношении работников СМИ ФРГ, находящихся в Москве.

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