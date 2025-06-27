Посол Германии покинул МИД РФ спустя 10 минут, отправившись на поиски переводчика

Дипломат пробыл в МИД около десяти минут, после чего сообщил журналистам, что намерен вернуться примерно через час.
Вскоре посла заметили в супермаркете, покупающим кофе.
Ранее Life.ru сообщал, что немецкий посол был вызван в МИД России для беседы о преследовании российских журналистов в Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что РФ будет принимать ответные меры в отношении работников СМИ ФРГ, находящихся в Москве.
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