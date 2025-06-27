Деньги списали: мэр Кудрявцев протестировал новые турникеты на станции «Площадь Ленина»

Новосибирский метрополитен провел замену турникетов за счет собственных средств — вложил 42 миллиона рублей. Отмечается, что новая система работает быстрее, безопаснее и гораздо удобнее для пассажиров. В планах ввести оплату по QR-коду и биометрии. Также предусмотрена возможность распознавания лиц.