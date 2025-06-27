Деньги списали: мэр Кудрявцев протестировал новые турникеты на станции «Площадь Ленина»

В Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» с 27 июня заработали турникеты нового поколения. Устройства с высокой пропускной способностью поддерживают все виды банковских карт.
«Это часть масштабной модернизации метро, которую ведем поэтапно. Старое оборудование отслужило больше 30 лет — теперь на входе и выходе в двух вестибюлях установлены 32 турникета российского производства», — рассказал градоначальник Максим Кудрявцев.
Новосибирский метрополитен провел замену турникетов за счет собственных средств — вложил 42 миллиона рублей. Отмечается, что новая система работает быстрее, безопаснее и гораздо удобнее для пассажиров. В планах ввести оплату по QR-коду и биометрии. Также предусмотрена возможность распознавания лиц.
«Рассматриваем возможность модернизации оборудования и на других станциях», — добавил мэр.