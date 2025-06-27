«А нам за счастье только жить?!»

Почему бедность в России — не норма, а проблема, которую можно и нужно решать.
В России давно живёт стереотип: если ты русский — значит, скорее всего, бедный. Шутки про «авось», привычка экономить на всём и убеждение, что «тяжело — значит, нормально», стали частью нашей повседневности. Целое поколение выросло с мыслью, что выживание — это и есть жизнь.
Но разве так должно быть? Россия — страна с огромными ресурсами, талантливыми людьми и мощной историей. Почему тогда миллионы вынуждены считать каждую копейку? Своими мыслями на эту тему недавно поделился председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Россия входит в топ-5 стран по запасам нефти, газа, леса и питьевой воды. Но при этом, по данным Росстата, больше 15 миллионов россиян живут за чертой бедности — это больше, чем всё население Чехии.
Фонд «Общественное мнение» выяснил: 60% россиян регулярно экономят на еде и лекарствах. А банки в это время фиксируют рекордные прибыли — в 2023 году их доходы превысили 3 триллиона рублей. Вопрос: кому на самом деле принадлежит богатство страны?
«Вот далеко не единичные примеры, которые заставляют задуматься: мать выбирает между оплатой кружка для ребёнка и покупкой нормальных продуктов; пенсионер едет через весь город, чтобы получить бесплатные лекарства или купить литр молока чуть дешевле, чем в соседнем магазине; молодая семья берёт кредит, чтобы оплачивать текущие расходы на коммуналку. И это не “особенности менталитета” — это ловушка бедности, из которой можно и нужно выбираться», — прокомментировал МК позицию своего партийного лидера депутат Самарской Губернской думы, руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов.
Какие конкретные меры, по его словам, предлагает ЛДПР, чтобы разорвать этот круг?
Поддержка семей с детьми-школьниками — чтобы образование не становилось роскошью. Сертификаты на отечественные товары и лекарства — чтобы люди не разорялись в аптеках. Отмена НДФЛ для зарплат ниже 30 тысяч — дать возможность жить, а не выживать. Пенсии не ниже двух прожиточных минимумов для тех, кто проработал 30+ лет. Социальные магазины и контроль цен на продукты первой необходимости. Налог на сверхприбыль банков — чтобы деньги шли на развитие, а не в карманы топ-менеджеров. Поддержка регионов — чтобы возможности были не только в Москве и Петербурге.
«Это не утопия, а реальные шаги к социальной справедливости, потому что бедность — не судьба россиян и не предопределённость. В истории России хватает примеров стойкости и созидания. Но настоящее уважение к стране начинается тогда, когда её граждане живут достойно — без страха перед очередным платежом по кредиту или за коммуналку, без выбора между едой и лекарствами», — считает Степанов.
ЛДПР считает, что пора перестать романтизировать бедность и настало время переходить от режима выживания к системному налаживанию качества жизни для большинства россиян.