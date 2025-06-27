«А нам за счастье только жить?!»

Поддержка семей с детьми-школьниками — чтобы образование не становилось роскошью. Сертификаты на отечественные товары и лекарства — чтобы люди не разорялись в аптеках. Отмена НДФЛ для зарплат ниже 30 тысяч — дать возможность жить, а не выживать. Пенсии не ниже двух прожиточных минимумов для тех, кто проработал 30+ лет. Социальные магазины и контроль цен на продукты первой необходимости. Налог на сверхприбыль банков — чтобы деньги шли на развитие, а не в карманы топ-менеджеров. Поддержка регионов — чтобы возможности были не только в Москве и Петербурге.