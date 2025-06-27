Вы меня неправильно поняли: Знаменитый молдавский певец Ион Суручану взял свои слова обратно и извинился перед Майей Санду за то, что критиковал коллег, которые хотят стать депутатами от ПАС

Народный артист Молдовы Ион Суручану вынужденно взял свои слова обратно, извинился перед Майей Санду и её партией, а заодно попросил прощения у новоявленных кандидатов в депутаты от PAS — Ботгроса и Кеяну.
Речь об интервью, в котором Суручану скептически высказался о намерении последних двух баллотировать от PAS. Артист подчеркнул тогда, что таким образом партия, не сделавшая ничего за годы правления, пытается вновь оболванить народ. И использует для этого известных деятелей культуры.
Спустя несколько дней Суручану опубликовал стерильный пост, в котором настаивает, что его слова были вырваны из контекста.
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