Le Figaro: Россия взяла под контроль второе из четырех украинских месторождений лития

Общие запасы лития на Украине до начала боевых действий в 2022 году оценивались в 500 тыс. тонн, утверждает Le Figaro. Как отмечалось в исследованиях Национальной академии наук того времени, Украина могла бы стать «одним из ведущих мировых производителей лития», а ее запасы были больше, чем у Португалии, в которой сейчас находится крупнейшее месторождение лития в Европе. До начала конфликта ни одно из четырех месторождений лития Украина не разрабатывала в промышленном масштабе, говорится в статье.