Le Figaro: Россия взяла под контроль второе из четырех украинских месторождений лития

Шевченковское месторождение было открыто в 1982 году и занимает около 40 гектаров. По данным Национальной академии наук Украины, оно содержит более 90% высокоминерализованного сподумена, из которого можно без капиталоемких технологий добывать литий, говорится в статье.
«Белое золото» входит в число металлов, на которые в последние годы резко выросли цены, поскольку литий является сырьем для производства аккумуляторов и электроники. Кроме того, на этом месторождении обнаружены залежи редких металлов: тантала, ниобия, бериллия, цезия и рубидия.
Ранее российские войска заняли месторождение Крутая Балка в Запорожской области. Согласно изданию, сейчас под контролем России находятся два из четырех литиевых месторождений Украины. Оставшиеся два — Добра и Полоховское — расположены в Кировоградской области.
Общие запасы лития на Украине до начала боевых действий в 2022 году оценивались в 500 тыс. тонн, утверждает Le Figaro. Как отмечалось в исследованиях Национальной академии наук того времени, Украина могла бы стать «одним из ведущих мировых производителей лития», а ее запасы были больше, чем у Португалии, в которой сейчас находится крупнейшее месторождение лития в Европе. До начала конфликта ни одно из четырех месторождений лития Украина не разрабатывала в промышленном масштабе, говорится в статье.
Украина после длительных переговоров в мае 2025 года подписала с США сделку по минералам, предполагающую создание фонда для средств от доходов Украины от полезных ископаемых.
Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп не скрывает своего интереса к редкоземельным металлам Киева. В том числе он заявлял о возможности сотрудничества с Россией. В такой ситуации переход Шевченковское месторождение усилил позиции Москвы в этом вопросе.