Депутаты ЗСО изменили правила выборов мэра Челябинска

С этого момента мэра в Челябинске будут избирать следующим образом. Кандидатов на важную должность будет подыскивать губернатор. Раньше кто угодно мог предложить свою кандидатуру на этот пост. После подготовки списка кандидатов пройдут непосредственно выборы. Решать, кто возглавит исполнительную власть мегаполиса, предстоит депутатам городской думы.