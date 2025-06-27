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Депутаты ЗСО изменили правила выборов мэра Челябинска

На последнем заседании Заксобрания Челябинской области был принят ряд решений, которые окажут серьёзное влияние на политическую сферу региона.

Источник: «Вечерний Челябинск»

Поскольку на федеральном уровне был принят закон «об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», депутатам пришлось вносить соответствующие изменения в законодательство региона. Парламентарии установили новые строгие правила выборов в органы местного самоуправления в округах Челябинской области. В частности был разработан и принят в первом чтении закон поправки в законы о выборах градоначальника регионального центра, пишет «Челябинск Сегодня».

С этого момента мэра в Челябинске будут избирать следующим образом. Кандидатов на важную должность будет подыскивать губернатор. Раньше кто угодно мог предложить свою кандидатуру на этот пост. После подготовки списка кандидатов пройдут непосредственно выборы. Решать, кто возглавит исполнительную власть мегаполиса, предстоит депутатам городской думы.