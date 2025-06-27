В администрации Тольятти продолжается кадровый голод

В департаменте по управлению муниципальным имуществом недокомплект в два сотрудника, в департаменте экономического развития — в три. В управлении физической культурой и спортом ищут трех специалистов, в том числе начальника финансово-экономического отдела с тем же окладом в 49,5 тыс. руб. Трех человек недостает в департаменте городского хозяйства.