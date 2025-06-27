В Ельцин-центре стартовал III форум «Патриоты Урала»

— Было принято решение провести форум на площадке Ельцин-центра, так как это наша история. Это та площадка, на которой нужно рассказывать о происходящих событиях, в том числе и о Спецоперации. Мне поступает много сообщений с предложениями закрыть Ельцин-центр, но я считаю, что это неправильно. Здесь хорошие аудитории, где можно проводить разные мероприятия, которые нужно освещать.