В Ельцин-центре стартовал III форум «Патриоты Урала»

В Ельцин-Центре 27 июня стартовал III форум «Патриоты Урала», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги.
— Было принято решение провести форум на площадке Ельцин-центра, так как это наша история. Это та площадка, на которой нужно рассказывать о происходящих событиях, в том числе и о Спецоперации. Мне поступает много сообщений с предложениями закрыть Ельцин-центр, но я считаю, что это неправильно. Здесь хорошие аудитории, где можно проводить разные мероприятия, которые нужно освещать.
Задачи форума — поддержка участников специальной военной операции (СВО) и патриотическое воспитание молодого поколения. Одной из мер поддержки бойцов является оказание им своевременной психологической помощи.
— Каждый человек, возвращающийся с фронта, сталкивается с «туманом гражданской жизни» и благодаря опыту и поддержке неравнодушных «туман» рассеивается намного быстрее, и ребята понимают, как участвовать в патриотической жизни страны, укреплении суверенитета нашего государства и в поддержке главы Президента РФ Владимира Владимировича Путина, — добавил полпред Артем Жога.
По словам руководителя Департамента психологической работы Минобороны России Валентины Барабанщиковой, для военнослужащих, не охваченных психологической работой по месту пребывания, действует линия психологической поддержки: