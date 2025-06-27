Андрей Бочаров прокомментировал получение награды от президента

В Волгограде прошла встреча губернатора Андрея Бочарова с молодежью. После обсуждения концепции благоустройства набережной разговор зашел «о личном». Студентка спросила, что думает глава региона о недавно присужденной ему награде. Напомним, указом Владимира Путина губернатор Волгоградской области награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Бочаров сказал, что не считает это исключительно своей заслугой.
— За достижениями, результатами труда, за которые человек отмечен высокой госнаградой, стоит труд коллективов, команды, единомышленников, соратников, сподвижников, семьи, учителей и наставников, заявил Андрей Бочаров. Он признался, что это очень волнующе и важно.
Это первое публичное заявление главы волгоградского региона после опубликования указа о награждении. Андрей Бочаров сказал слова благодарности:
— Мне, прежде всего, хочется поблагодарить и сказать огромное спасибо президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, жителям Волгоградской области за доверие и поддержку.
Бочаров считает, что награду ему дали, в том числе, и за «выполнение задач, стоящих в этот непростой период» для нашей страны.