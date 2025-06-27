Андрей Бочаров прокомментировал получение награды от президента

В Волгограде прошла встреча губернатора Андрея Бочарова с молодежью. После обсуждения концепции благоустройства набережной разговор зашел «о личном». Студентка спросила, что думает глава региона о недавно присужденной ему награде. Напомним, указом Владимира Путина губернатор Волгоградской области награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Бочаров сказал, что не считает это исключительно своей заслугой.