Лукашенко: некоторые в мире ждут, когда ЕАЭС споткнется или разойдется

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, которое состоялось в пятницу, 27 июня, во Дворце Независимости в Минске, заявил, что некоторые в мире ждут, когда ЕАЭС споткнется или разойдется, пишет БелТА.
Президент Беларуси заметил, что ЕАЭС привлекает к себе внимание в мире. По словам главы государства, одни по-доброму смотрят на то, как объединение набирает обороты и подключаются к союзу.
— Другие предвкушают момент, когда мы споткнемся или вообще разойдемся. Чьи ожидания оправдаются, зависит исключительно от нас, — высказал мнение Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему ни в коем случае не надо смотреть по сторонам.
Кроме того, Лукашенко высказался о доставшемся в наследство от СССР.
Тем временем Лукашенко высказался про удары по ядерным объектам Ирана.