Глава Краснодара проверил реконструкцию улицы Есенина

«После того, как будет построена эта дорога, в микрорайоне, да и в целом в этой части города, будет совершенно другая ситуация. Это наиважнейший, главный дорожный объект для Краснодара. Будет построена и ливневая канализация, что во многом решит проблему подтоплений в Музыкальном», — сказал глава Краснодара Евгений Наумов.