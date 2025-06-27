Глава Краснодара проверил реконструкцию улицы Есенина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Специалисты обновляют участок улицы Есенина от Солнечной до Гомельской. Реконструкция стартовала в начале июня.
В настоящее время на участке выполняют переустройство сетей водопровода и устройство ливневой канализации. Кроме того, специалисты начинают работы на сетях связи.
Переустройство и строительство инженерных сетей планируют завершить до конца 2025 года. Затем начнутся работы на проезжей части.
На участке улицы убрали почти половину деревьев, мешавших переустройству сетей и строительству объекта. На эти работы был выдан порубочный билет. А в городской бюджет поступило 194 млн рублей компенсации за вырубленные деревья.
«Жителям микрорайона, у которых септики бытовой канализации расположены на муниципальной земле и попадают непосредственно в зону проведения работ, необходимо либо подключаться к центральной канализации, либо переносить их на свои участки», — сказал заместитель главы Краснодара Владимир Архипов.
Улицу Есенина на участке от Солнечной до Гомельской сделают 2−3-полосной с тротуарами шириной 2,2 метра. Специалисты также выполнят работы на улицах Кухаренко и Шолохова — от улицы Есенина до улицы Российской.
«После того, как будет построена эта дорога, в микрорайоне, да и в целом в этой части города, будет совершенно другая ситуация. Это наиважнейший, главный дорожный объект для Краснодара. Будет построена и ливневая канализация, что во многом решит проблему подтоплений в Музыкальном», — сказал глава Краснодара Евгений Наумов.
На участке улицы Есенина от Солнечной до Чайковского и на участке улицы Кухаренко от Есенина до Аксайской появится велодорожка шириной 2,5 м. Здесь также установят три светофора.
Второй участок улицы Есенина — от Гомельской до Петра Метальникова — начнут реконструировать в 2026 году. Это позволит построить современную магистраль от Солнечной до Петра Метальникова.