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NBC: сенатор Коттон предложил сократить штат разведуправления США

По данным телеканала, законопроект предполагает сокращение штата ODNI с примерно 1 600 сотрудников до 650.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Глава комитета Сената США по разведке, сенатор Том Коттон (республиканец, от штата Арканзас) инициировал реформу Управления директора национальной разведки (ODNI), созданного после терактов 11 сентября. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Законопроект предполагает сокращение штата ODNI с примерно 1 600 сотрудников до 650. По данным телеканала, проект закона разрабатывался несколько месяцев и не связан с назначением Тулси Габбард на пост директора национальной разведки. При этом отмечается, что Габбард уже сократила штат ведомства на 20% в рамках политики уменьшения федерального аппарата администрации президента США Дональда Трампа.

Судьба инициативы еще неясна: пока неизвестно, получит ли проект поддержку в Конгрессе и одобрение Белого дома. По информации NBC News, президент в последние месяцы фактически отстранил Габбард от участия в ключевых решениях.

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