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Матвиенко поблагодарила губернатора Глеба Никитина за организацию Форума

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко высоко отметила работу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Она выразила слова благодарности за организацию XII Форума регионов России и Беларуси и создание атмосферы единства двух стран.

Источник: РИА "Новости"

Благодарность за проведение такого масштабного Матвиенко озвучила во время встречи с представителями регионов России и Беларуси на Нижегородской ярмарке.

«Неслучайно наш форум проходит в Нижегородской области. Это регион, который относится к числу динамично развивающихся регионов, это крупный образовательный, научный, интеллектуальный центр. Именно здесь активно разиваются креативные индустрии и так далее. Поэтому будет польза не только для Нижегородской области в наращивании дальнейших объемов сотрудничества с Беларусью, но это и та территория, где губернаторам можно обменяться опытом и использовать эти практики в работе», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она также высоко оценила усилия губернатора и его команды при подготовке Форума, отметив, что теперь Нижний Новгород по праву стал молодежной столицей Союзного государства.

«Это со всех точек зрения оправдано, и в рамках форума, и потому, что губернатор тоже молодой. 48 лет — это же самая молодежь!» — сказала Матвиенко днем ранее.

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