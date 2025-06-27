Матвиенко поблагодарила губернатора Глеба Никитина за организацию Форума

Благодарность за проведение такого масштабного Матвиенко озвучила во время встречи с представителями регионов России и Беларуси на Нижегородской ярмарке.
«Неслучайно наш форум проходит в Нижегородской области. Это регион, который относится к числу динамично развивающихся регионов, это крупный образовательный, научный, интеллектуальный центр. Именно здесь активно разиваются креативные индустрии и так далее. Поэтому будет польза не только для Нижегородской области в наращивании дальнейших объемов сотрудничества с Беларусью, но это и та территория, где губернаторам можно обменяться опытом и использовать эти практики в работе», — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Она также высоко оценила усилия губернатора и его команды при подготовке Форума, отметив, что теперь Нижний Новгород по праву стал молодежной столицей Союзного государства.
«Это со всех точек зрения оправдано, и в рамках форума, и потому, что губернатор тоже молодой. 48 лет — это же самая молодежь!» — сказала Матвиенко днем ранее.