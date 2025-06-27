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Берлин допустил изменение законов ради препятствия запуску Nord Stream 2

Германия может изменить свое законодательство о внешней торговле, чтобы не допустить поглощения компании, управляющей газопроводом «Северный поток-2», при ее продаже, пишет Reuters со ссылкой на соответствующий документ — ответ Министерства экономики фракции «Зеленые». Об этом письме также пишет Der Speigel.

Источник: Reuters

В таких случаях может быть введена проверка инвестиций.

«Трубопроводы в Германии и Европе не должны находиться в руках российских или американских компаний», — сказал Reuters депутат от партии «Зеленые», экс-государственный секретарь Минэкономики Михаэль Келлнер.

«В настоящее время [возможная] сделка не подпадает под проверку инвестиций в соответствии с законом о внешней торговле», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении Spiegel (цитата по NTV). Это объясняется тем, что управляющая «Северным потоком-2» компания зарегистрирована в Швейцарии.

Материал дополняется.