Берлин допустил изменение законов ради препятствия запуску Nord Stream 2

«В настоящее время [возможная] сделка не подпадает под проверку инвестиций в соответствии с законом о внешней торговле», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении Spiegel (цитата по NTV). Это объясняется тем, что управляющая «Северным потоком-2» компания зарегистрирована в Швейцарии.