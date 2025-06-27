Берлин допустил изменение законов ради препятствия запуску Nord Stream 2

В таких случаях может быть введена проверка инвестиций.
«Трубопроводы в Германии и Европе не должны находиться в руках российских или американских компаний», — сказал Reuters депутат от партии «Зеленые», экс-государственный секретарь Минэкономики Михаэль Келлнер.
«В настоящее время [возможная] сделка не подпадает под проверку инвестиций в соответствии с законом о внешней торговле», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении Spiegel (цитата по NTV). Это объясняется тем, что управляющая «Северным потоком-2» компания зарегистрирована в Швейцарии.
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