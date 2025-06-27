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Лукашенко заявил, что нужно отбросить деструктивную повестку, навязываемую золотым миллиардом

Лукашенко высказался о деструктивной повестке, навязываемой золотым миллиардом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на расширенном заседании ЕАЭС в Минске 27 июня, в пятницу, высказался о деструктивной повестке, навязываемой золотым миллиардом, передает Sputnik.by.

Александр Лукашенко отметил, что возможность открыто, дружественно и в спокойной обстановке обсуждать даже самые сложные проблемы, является настоящей роскошью в этом мире. По его словам, в Беларуси указанная возможность бережно сохраняется.

Глава государства заметил: растущая геополитическая напряженность и фрагментация мировой экономики диссонирует с запросом глобального большинства.

— Мы должны все-таки постараться отбросить в сторону деструктивную повестку, которую навязывает так называемый золотой миллиард. Хотя никакой он уже не золотой, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что некоторые в мире ждут, когда ЕАЭС споткнется или разойдется.

Тем временем глава государства высказался о доставшемся в наследство от СССР.

Кроме того, Лукашенко высказался про удары по ядерным объектам Ирана.

Вместе с тем президент высказался о неприезде Пашиняна в Минск на форум ЕАЭС.

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