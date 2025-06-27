Сенатор Джабаров объяснил, почему саммит НАТО сочли победой РФ

По мнению сенатора, президент США Дональд Трамп использовал саммит в Гааге в собственных целях вопреки ожиданиям европейских политиков. Он не стал критиковать Россию, президента Владимира Путина и не заявлял об усилении давления на Москву, приводит комментарий сенатора «Лента.ру».
«Трамп понял, что с Россией нельзя разговаривать, как он разговаривает, допустим, с [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху или с той же Украиной. Поэтому я думаю, что в этом плане [у России] есть какое-то преимущество», — считает Джабаров.
Сенатор подчеркнул, что Трамп — жесткий бизнесмен, который ставит перед собой четкие цели. Он уже принудил союзников по НАТО увеличить отчисления в военный бюджет до 5% ВВП. Джабаров напомнил, что 80% всех вооружений НАТО закупаются у американских оборонных предприятий. Трамп гарантировал стабильные заказы оборонной промышленности США на длительное время.
Американский лидер добился усиления Североатлантического альянса, но, по словам Джабарова, Трамп не будет пользоваться НАТО как рычагом давления в противостоянии с Россией.
Ранее китайское СМИ NetEase опубликовало материал, в котором назвало результаты саммита НАТО в Гааге триумфом Москвы. Победу России обеспечило то, что лидеры стран, входящих в альянс, хоть и пообещали оказывать поддержку Киеву, но их заявления не подкрепляются конкретными действиями. Также издание отметило, что от американского президента надеялись услышать заявления в поддержку украинской стороны, но на деле Трамп мало вспоминал об украинском кризисе.
По данным The Washington Post, Трамп на саммите НАТО заявил, что Россия не будет нападать на страны Альянса, пока он занимает пост главы США. В итоговом коммюнике саммита Россия упоминается только единожды. На агрессию Москвы участники встречи сослались, аргументируя повышение оборонных расходов.