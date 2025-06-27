Ранее китайское СМИ NetEase опубликовало материал, в котором назвало результаты саммита НАТО в Гааге триумфом Москвы. Победу России обеспечило то, что лидеры стран, входящих в альянс, хоть и пообещали оказывать поддержку Киеву, но их заявления не подкрепляются конкретными действиями. Также издание отметило, что от американского президента надеялись услышать заявления в поддержку украинской стороны, но на деле Трамп мало вспоминал об украинском кризисе.