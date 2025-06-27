Казахстан завершил эвакуацию своих граждан из стран Ближнего Востока

На сегодняшний день общее число эвакуированных из Израиля составило 103 человека. Из Ирана при содействии посольств РК в Тегеране, Ашхабаде, Баку и Ереване с момента эскалации ситуации в регионе успешно эвакуированы 233 гражданина Казахстана. Из них 135 человек выехали через Туркменистан, 25 — через Азербайджан, 73 — через Армению.