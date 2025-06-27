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Казахстан завершил эвакуацию своих граждан из стран Ближнего Востока

Казахстан завершил эвакуацию своих граждан из стран Ближнего Востока, заявили в МИД республики. Также была оказана помощь в эвакуации иностранцев, передает NUR.KZ.

Источник: МИД РК

Очередной этап эвакуации завершился при содействии государственных органов и зарубежных партнеров 25 июня посольства Казахстана в Израиле и Египте организовали эвакуацию 37 человек, в том числе 13 граждан Кыргызстана и России. 26 июня эта группа благополучно вернулась в Казахстан рейсом авиакомпании SCAT по маршруту Каир — Шымкент.

На сегодняшний день общее число эвакуированных из Израиля составило 103 человека. Из Ирана при содействии посольств РК в Тегеране, Ашхабаде, Баку и Ереване с момента эскалации ситуации в регионе успешно эвакуированы 233 гражданина Казахстана. Из них 135 человек выехали через Туркменистан, 25 — через Азербайджан, 73 — через Армению.

«Кроме того, в период с 23 по 25 июня в связи с временным закрытием воздушного пространства значительное число граждан Казахстана, находившихся в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, не смогли своевременно вернуться на Родину», — отметили в ведомстве.

Загранучреждения РК в указанных странах оказали всестороннюю консульско-правовую помощь и иную поддержку в урегулировании возникших вопросов и скорейшем возвращении соотечественников. С 24 по 27 июня при содействии диппредставительств страны из Катара и ОАЭ в Казахстан были возвращены более 1900 граждан.

«Министерство иностранных дел РК выражает искреннюю благодарность властям Ирана, Израиля, Туркменистана, Египта, Азербайджана, Армении, ОАЭ и Катара за оперативную помощь и конструктивное взаимодействие в безопасном выезде казахстанцев. МИД и посольства Казахстана продолжают круглосуточный мониторинг ситуации в регионе и оказывают необходимую консульскую поддержку гражданам. Гарантия прав, безопасности и благополучия казахстанцев, находящихся за рубежом, остается безусловным приоритетом деятельности внешнеполитического ведомства РК», — добавили в ведомстве.