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Маск задал Хаменеи вопрос о «сатане» в лице США

Американский бизнесмен Илон Маск обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с вопросом, считает ли он США «большим» или «величайшим сатаной».

Источник: Reuters

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Америка — большой сатана или величайший сатана?» — говорится в сообщении, адресованном Хаменеи.

Накануне верховный лидер Ирана поздравил жителей исламской республики с победой в вооружённом конфликте с Израилем, который длился 12 дней.

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