Маск задал Хаменеи вопрос о «сатане» в лице США

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Америка — большой сатана или величайший сатана?» — говорится в сообщении, адресованном Хаменеи.
Накануне верховный лидер Ирана поздравил жителей исламской республики с победой в вооружённом конфликте с Израилем, который длился 12 дней.
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