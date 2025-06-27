Отношения России и Германии в 2025 году: от дипломатии до санкционной войны

— Партии СДПГ и ХДС поддерживают санкции и военную помощь Украине. Мерц говорил, что рано или поздно отношения с Россией придется наладить, но пока мы видим обратное. Возможно, что-то бы изменилось, если бы канцлером стал человек из партии «Альтернатива для Германии», делегаты которой ранее отказались включать пункт об осуждении России из-за конфликта на Украине в свой предвыборный манифест. Но и здесь быть уверенными на 100% не стоит, — подытожила Елисеева.