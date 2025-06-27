Отношения России и Германии в 2025 году: от дипломатии до санкционной войны

Вместе с экспертом разбираемся, на чем строятся отношения России и Германии в 2025 году и какими они были несколько веков назад.
Главное об отношениях России и Германии
Собрали главное, что нужно знать об отношениях России и Германии в 2025 году.
1. После событий 2022 года Германия постепенно снижает зависимость от российских энергоресурсов, однако полностью отказаться от них пока не может. Экономические связи, особенно в химической и фармацевтической отраслях, частично сохраняются.
2. Политический диалог между странами заморожен. Берлин поддерживает санкции Европейского союза, а Москва критикует позицию Германии по Украине. Неформальные контакты через бизнес и культуру продолжаются.
3. Дипломатические каналы между странами остаются открытыми, хотя диалог ведется в основном по узкому кругу вопросов.
4. Ряд политиков в Германии высказываются в отношении России нейтрально, допуская восстановление дипломатических контактов с Москвой. Однако большая часть немецких чиновников не поддерживает такой курс и настаивает на изоляции РФ.
История развития российско-германских отношений
Историки выделяют несколько основных этапов развития отношений России и Германии — от XI века до современности.
Начало отношений
Первые контакты между территориями нынешних России и Германии датируются XI веком. Между детьми киевских князей и императорами Священной Римской империи заключались браки, велась торговля.
Спустя несколько сотен лет немцы начали распространять свое влияние в нынешней Прибалтике. В результате они потерпели несколько поражений от русских войск (можно вспомнить Ледовое побоище, Раковорксую битву).
В 1558—1583 годах произошла Ливонская война, в которой Русское царство и Ливонский орден находились по разные стороны. По итогам противостояния Ливонская конфедерация перестала существовать.
Российская империя
При Петре I немцев активно приглашали в Россию. Они работали ремесленниками, инженерами, архитекторами и состояли на военных постах. Таким же гостеприимством отличалась Екатерина Великая.
Отношения Российской империи и Германской империи стали накаляться после того, как канцлер Отто фон Бисмарк в ходе Берлинского конгресса ощутимо сократил выгодные для России результаты Русско-турецкой войны. Однако торговля между империями развивалась.
Мировые войны
После начала Первой мировой войны Германия и Россия встали по разные стороны баррикад. В это время в Петрограде и Москве также фиксировали разбойные нападения на посольства Германской империи.
После окончания войны Германия фактически была в состоянии экономической блокады и не могла поддерживать экономические отношения с Россией. В 1922 году стороны подписали мирный договор, который регулировал отношения государств вплоть до начала Второй мировой войны.
За несколько лет до начала последней СССР и Германия также заключили договор о дружбе и границах, торговое соглашение и договор о ненападении. После, в 1941 году, началась Великая Отечественная война — одно из самых страшных и известных событий в истории России. По приблизительным оценкам историков, потери СССР в те годы составили 27 млн человек.
Когда советские войска вошли в Берлин в 1945 году, нацистская Германия капитулировала. Москва приняла капитуляцию, но не заключила мир с Германией, фактически оставшись в состоянии войны.
Послевоенный период
После завершения Второй мировой войны территорию Германии поделили на несколько частей. В «советском секторе» образовалась Германская Демократическая Республика (ГДР). На ее территории разместили одни из самых боеспособных частей советской армии.
В 1970 году страны заключили Московский договор с отказом от территориальных претензий и заявлением о возможном объединении ГДР и Федеративной Республики Германии (ФРГ). В 1972 году — соглашение о торговле и экономическом сотрудничестве.
В 1989 году знаменитую стену, разделяющую Берлин, демонтировали. В 1994 году страну покинул последний советский солдат.
XXI век
В начале нулевых Россия и Германия начали активно налаживать связи. В 2001 году президент Владимир Путин прочитал речь в бундестаге на немецком языке, высказавшись в ней о желании наладить теплые отношения с Европой.
Позже Москва и Берлин заключили несколько соглашений, в том числе договорились о строительстве газопровода «Северный поток». Когда США вторглись в Ирак, Германия и Россия вместе выступили против действий Вашингтона.
Отношения между странами ухудшились в 2014 году после референдума о присоединении Крыма к РФ. Канцлер Ангела Меркель обвинила Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины, однако дипломатические и политические контакты между Москвой и Берлином после этого все равно продолжались. В 2021 году Меркель даже посетила Москву.
Какие отношения установлены между Россией и Германией на сегодняшний день
Сейчас между Германией и Россией сохраняются напряженные отношения. Страны высылают дипломатов друг друга, торговые обороты сильно упали, а политический диалог в глубоком кризисе.
Дипломатические отношения
На территории Германии действуют посольства РФ. В конце 2021 года Берлин выслал из страны двух российских дипломатов. Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр объяснил этот шаг предшествующим «нарушением суверенитета» Германии.
В 2023 году немецкие власти выслали еще несколько работников дипломатических ведомств. В МИД РФ этот шаг назвали «разрушением массива российско-германских отношений».
Политические отношения
В настоящий момент политический диалог между Берлином и Москвой поддерживается редко. Последний раз лидеры государств общались по телефону в ноябре 2024 года по инициативе германской стороны. В беседе с уже бывшим канцлером Олафом Шольцем Владимир Путин обратил внимание на «недружественный курс» Германии. Берлин, в свою очередь, осудил боевые действия РФ на Украине и заявил о поддержке Киева до тех пор, «пока это необходимо».
Экономические отношения и торговля
Подробнее о состоянии экономических связей между Германией и РФ рассказала политолог и публицист Наталья Елисеева. По ее словам, отношения России и Германии переживают глубочайший кризис со времен холодной войны.
— После начала СВО на Украине в 2022 году Берлин не только присоединился к антироссийским санкциям, но и инициировал политику Zeitenwende («смена эпох»), официально объявив Россию «главной угрозой». Экономические связи были разрушены, — резюмирует Елисеева.
Во-первых, это привело к падению торгового оборота: экспорт из Германии в Россию в 2024 году — 7,56 млрд евро, а импорт из России — 1,81 млрд евро. В то время как в 2020 году эти показатели составляли 23 млрд евро и 21,9 млрд евро соответственно.
Во-вторых, случилось закрытие проектов типа «Северный Поток-2» и прошла ликвидация совместных предприятий.
Влияние международных санкций и политических решений
Германия — одна из стран, которая активно вводит экономические санкции в отношении России еще с 2014 года.
В мае 2025 года Берлин заявил о работе над очередным пакетом экономических ограничений. Они должны «оказать давление» на Москву, чтобы Россия согласилась на прекращение огня в зоне боевых действий на Украине.
Будущее отношений России и Германии
О возможности перемен в напряженных отношениях Германии и России рассуждает политолог и публицист Наталья Елисеева. По ее словам, российско-германские отношения всегда находились между сотрудничеством и конфронтацией. Однако нынешний разрыв качественно отличается от предыдущих охлаждений.
— Немецкие бизнес-круги, ранее лоббировавшие связи с Москвой, теперь полностью поддерживают санкции. По крайней мере, публично. Правительство Олафа Шольца только и делало, что разрывало всяческие контакты с РФ. Фридрих Мерц, судя по всему, эту стратегию продолжит, — предполагает экспертю.
Программы обмена студентами, научные коллаборации и даже уход за военными захоронениями Второй мировой войны также свернули, а итоги последней сегодня активно фальсифицируются. И хоть в 2025 году канцлер в Германии и сменился, это все равно не привело к «разморозке» отношений.
— Партии СДПГ и ХДС поддерживают санкции и военную помощь Украине. Мерц говорил, что рано или поздно отношения с Россией придется наладить, но пока мы видим обратное. Возможно, что-то бы изменилось, если бы канцлером стал человек из партии «Альтернатива для Германии», делегаты которой ранее отказались включать пункт об осуждении России из-за конфликта на Украине в свой предвыборный манифест. Но и здесь быть уверенными на 100% не стоит, — подытожила Елисеева.