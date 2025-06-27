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Новый апостольский нунций прибыл в Беларусь

Представитель Святого престола встретился с католическими епископами, чтобы представить им письмо из Ватикана о своем назначении.

Источник: Social media page of @CEVmedios

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Недавно назначенный апостольский нунций в Беларуси архиепископ Иньяцио Чеффалиа прибыл в республику, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Римско-католической церкви.

В штаб-квартире Конференции католических епископов Беларуси у апостольского нунция состоялась встреча с представителями белорусского епископата.

Архиепископ Иосиф Станевский приветствовал представителя Ватикана от имени белорусских епископов.

«Мы надеемся, что вместе с нунцием мы будем мужественными “паломниками надежды” и, в соответствии с призывом Папы Льва XIV, хотя мы такие разные, мы все будем строить единство во Христе», — сказал белорусский архиепископ.

В свою очередь Иньяцио Чеффалиа вручил письмо о назначении нунция в Беларуси от Государственного секретаря Апостольского Престола кардинала Пьетро Паролина.

«В этом письме, среди прочего, выражалось большое уважение Апостольского Престола к белорусскому народу и выражалась надежда, что архиепископ Иньяцио Чеффалиа, как представитель Папы Римского, будет и далее способствовать установлению братских связей с Беларусью, ее народом и Церковью», — отметили в пресс-службе Римско-католической церкви.

Иньяцио Чеффалиа был назначен на пост Апостольского нунция в Беларуси еще Папой Римским Франциском — это произошло в конце марта 2025 года, незадолго до смерти понтифика. Эта должность была вакантна с июня 2024 года.

Дипотношения Беларуси и Ватикана были установлены в 1992 году, тогда же была образована нунциатура, монсеньор Чеффалиа стал девятым послом Ватикана в Минске.

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