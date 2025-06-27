Экс-премьер Азаров: Украина ни по одному критерию не подходит в Евросоюз

В самой теме голосования было обозначено, что это только первый этап начала переговоров по вступлению Украины в ЕС, и даже он не был начат, а ведь может быть еще и второй этап, и третий, подчеркнул бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, даже из формулировки понятно, что Украину в ЕС принимать не собираются.