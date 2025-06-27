Таможенная служба Молдовы активизирует сотрудничество в области торговли со странами ЕС

На своем заседании в пятницу парламент принял законопроект, предусматривающий присоединение Молдовы к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами. Документ устанавливает меры, направленные на упрощение формальностей в торговле товарами между 37 странами конвенции. В частности, вводится единый административный документ, который применяется в любом экспортно-импортном режиме и для транзитного режима, независимо от характера и происхождения товара.