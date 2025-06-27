Таможенная служба Молдовы активизирует сотрудничество в области торговли со странами ЕС

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Таможенная служба Молдовы активизирует сотрудничество с государствами Евросоюза, республика присоединилась к трем международным конвенциям, которые предусматривают упрощение формальностей в торговле товарами, а также гармонизацию таможенных процедур.
На своем заседании в пятницу парламент принял законопроект, предусматривающий присоединение Молдовы к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами. Документ устанавливает меры, направленные на упрощение формальностей в торговле товарами между 37 странами конвенции. В частности, вводится единый административный документ, который применяется в любом экспортно-импортном режиме и для транзитного режима, независимо от характера и происхождения товара.
Молдова также присоединилась к Конвенции о единой транзитной процедуре, предусматривающей упрощении и гармонизации процедур таможенного транзита между договаривающимися сторонами посредством использования электронной компьютеризированной транзитной системы NCTS. Таможенная служба сможет вести обмен данными в режиме реального времени между таможенными органами 37 стран. Для бизнеса таможенные формальности будут проводиться быстрее и снизятся расходы на транзит.
Депутаты также проголосовали за присоединение Республики Молдова к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур и к Протоколу о внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур.
Документ нацелен на упрощение и гармонизацию таможенных процедур.