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Посол ФРГ покинул МИД РФ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф, ранее вызванный в МИД РФ, покинул здание министерства, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Олег Елков/ТАСС

Дипломат пробыл в дипведомстве более двух часов. Изначально он прибыл туда на 10 минут, после чего вышел, чтобы подождать переводчика. Затем встреча продолжилась.

В МИД РФ ранее заявили, что послу объявят об ответных мерах Москвы в связи с преследованием в Германии журналистов из России.

Александер Ламбсдорф назвал интересной свою более чем двухчасовую встречу в МИД РФ и сообщил, что на ней обсуждалась работа журналистов.

«У нас, как вы можете видеть, был длинный интересный разговор. Мы обсудили условия работы наших корреспондентов. Мы продолжим этот диалог», — сказал германский дипломат ожидавшим его у выхода из здания МИД журналистам.