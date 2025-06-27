Посол ФРГ покинул МИД РФ

Дипломат пробыл в дипведомстве более двух часов. Изначально он прибыл туда на 10 минут, после чего вышел, чтобы подождать переводчика. Затем встреча продолжилась.
В МИД РФ ранее заявили, что послу объявят об ответных мерах Москвы в связи с преследованием в Германии журналистов из России.
Александер Ламбсдорф назвал интересной свою более чем двухчасовую встречу в МИД РФ и сообщил, что на ней обсуждалась работа журналистов.
«У нас, как вы можете видеть, был длинный интересный разговор. Мы обсудили условия работы наших корреспондентов. Мы продолжим этот диалог», — сказал германский дипломат ожидавшим его у выхода из здания МИД журналистам.