Путин назвал меморандумы России и Украины прямо противоположными

«Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло. Я вам ничего неожиданного и не скажу. Это два абсолютно противоположных меморандума», — сказал глава государства на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Минске.
Путин подчеркнул, что целью переговоров является поиск точек соприкосновения. При этом нет ничего удивительного и в том, что мнения «были прямо противоположными», добавил президент, говоря о различиях документов.
Ранее российский лидер заявлял, что следующая встреча делегаций Москвы и Киева может состояться после 22 июня. Российская сторона по-прежнему рассматривает Стамбул как основную площадку для переговоров с Киевом и не планирует её менять.