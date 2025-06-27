Депутата ЗакСа Петербурга Олега Милюту задержали за взяточничество

По версии следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года чиновники получали деньги от директора коммерческой организации, занимавшейся благоустройством в Колпинском районе. Деньги передавались через посредника.
Депутат был задержан сотрудниками СК и УФСБ после получения очередной части взятки. При обыске у него были изъяты наличные. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее «МК в Питере» писал, что в Северной столице задержали главу администрации Колпинского района и главу МА МО города Колпино по подозрению в коррупции.