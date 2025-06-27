Депутата ЗакСа Петербурга Олега Милюту задержали за взяточничество

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Петербурга VII созыва Олега Милюты. Его подозревают в участии в коррупционной схеме по получению взяток в особо крупном размере — не менее 14,2 миллиона рублей. Об этом сообщает следственный комитет Петербурга.