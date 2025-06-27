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Депутата ЗакСа Петербурга Олега Милюту задержали за взяточничество

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Петербурга VII созыва Олега Милюты. Его подозревают в участии в коррупционной схеме по получению взяток в особо крупном размере — не менее 14,2 миллиона рублей. Об этом сообщает следственный комитет Петербурга.

По версии следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года чиновники получали деньги от директора коммерческой организации, занимавшейся благоустройством в Колпинском районе. Деньги передавались через посредника.

Депутат был задержан сотрудниками СК и УФСБ после получения очередной части взятки. При обыске у него были изъяты наличные. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее «МК в Питере» писал, что в Северной столице задержали главу администрации Колпинского района и главу МА МО города Колпино по подозрению в коррупции.