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Путин назвал агрессивным Запад, а не Россию

Запад агрессивен и настроен против России, это показывают его действия за последние годы, заявил президент Владимир Путин журналистам в Минске.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Не мы агрессивны, а Запад этот так называемый коллективный агрессивен», — сказал он. Он напомнил, что на Украине Запад поддержал переворот 2014 года, а потом заявил об агрессивной России, дальше была война в Донбассе — и Москва в конце концов была вынуждена отвечать на такие действия. Кроме того, он напомнил о поддержке Западом сепаратизма и терроризма в России.

«Игра в одни ворота [с Западом] закончилась», — подчеркнул он.

На фоне риторики «якобы о мнимой агрессивности России» на Западе «начинают вооружаться», увеличивают военные расходы — это тоже признак агрессивности, указал Путин.

Он добавил, что в контексте разговоров на Западе об агрессивности России стоит вспомнить поговорку «в чужом глазу соломину видеть, в своем — бревна не замечать».