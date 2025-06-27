Путин назвал агрессивным Запад, а не Россию

«Не мы агрессивны, а Запад этот так называемый коллективный агрессивен», — сказал он. Он напомнил, что на Украине Запад поддержал переворот 2014 года, а потом заявил об агрессивной России, дальше была война в Донбассе — и Москва в конце концов была вынуждена отвечать на такие действия. Кроме того, он напомнил о поддержке Западом сепаратизма и терроризма в России.