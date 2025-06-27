Путин назвал агрессивным Запад, а не Россию

«Не мы агрессивны, а Запад этот так называемый коллективный агрессивен», — сказал он. Он напомнил, что на Украине Запад поддержал переворот 2014 года, а потом заявил об агрессивной России, дальше была война в Донбассе — и Москва в конце концов была вынуждена отвечать на такие действия. Кроме того, он напомнил о поддержке Западом сепаратизма и терроризма в России.
«Игра в одни ворота [с Западом] закончилась», — подчеркнул он.
На фоне риторики «якобы о мнимой агрессивности России» на Западе «начинают вооружаться», увеличивают военные расходы — это тоже признак агрессивности, указал Путин.
Он добавил, что в контексте разговоров на Западе об агрессивности России стоит вспомнить поговорку «в чужом глазу соломину видеть, в своем — бревна не замечать».