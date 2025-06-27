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Путин рассказал о подготовке к встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом вполне возможна. Его слова передает ТАСС.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить», — отметил российский лидер.

Глава государства рассказал, что относится с большим уважением к Трампу и подчеркнул, что усилия президента США по урегулированию на Украине искренни.

Путин добавил, что солидарен с американским лидером в том, что по итогам встречи нужно выходить на новые рубежи сотрудничества.

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