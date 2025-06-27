Путин рассказал о подготовке к встрече с Трампом

«Встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить», — отметил российский лидер.
Глава государства рассказал, что относится с большим уважением к Трампу и подчеркнул, что усилия президента США по урегулированию на Украине искренни.
Путин добавил, что солидарен с американским лидером в том, что по итогам встречи нужно выходить на новые рубежи сотрудничества.
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