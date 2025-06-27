В Госдуме отреагировали на готовность Эстонии принять самолеты НАТО с ядерным оуржием

Он также отметил, что подобные заявления политиков говорят о том, что они не хотят решать конфликты мирным путем, их интерес — поддержка военной напряженности в Европе и мире.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ранее заявил о готовности республики принимать на своей территории самолеты НАТО с ядерным оружием. По его словам, истребители F-35, способные нести ядерные тактические бомбы, уже размещались на аэродромах Эстонии. В ближайшее время они продолжат охрану воздушного пространства государства, отметил Певкур.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал практически полное отсутствие отношений между Россией и странами Прибалтики. По его мнению, желание Эстонии размещать на своей территории ядерные бомбардировщики НАТО является угрозой для России.