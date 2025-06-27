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В Госдуме отреагировали на готовность Эстонии принять самолеты НАТО с ядерным оуржием

Заявление Эстонии о том, что она готова принять на своей территории самолеты НАТО, способные нести ядерные заряды, усиливает напряженность в мире. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Одной из причин СВО было то, что НАТО с каждым годом приближалось к нашим границам и такие заявления о возможности приема самолетов, которые могут нести ядерное оружие — это попытки раздувания конфликта, попытки эскалации напряженности», — рассказал парламентарий в интервью «Ленте.ру».

Он также отметил, что подобные заявления политиков говорят о том, что они не хотят решать конфликты мирным путем, их интерес — поддержка военной напряженности в Европе и мире.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ранее заявил о готовности республики принимать на своей территории самолеты НАТО с ядерным оружием. По его словам, истребители F-35, способные нести ядерные тактические бомбы, уже размещались на аэродромах Эстонии. В ближайшее время они продолжат охрану воздушного пространства государства, отметил Певкур.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал практически полное отсутствие отношений между Россией и странами Прибалтики. По его мнению, желание Эстонии размещать на своей территории ядерные бомбардировщики НАТО является угрозой для России.

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