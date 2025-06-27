В Госдуме отреагировали на готовность Эстонии принять самолеты НАТО с ядерным оуржием

«Одной из причин СВО было то, что НАТО с каждым годом приближалось к нашим границам и такие заявления о возможности приема самолетов, которые могут нести ядерное оружие — это попытки раздувания конфликта, попытки эскалации напряженности», — рассказал парламентарий в интервью «Ленте.ру».