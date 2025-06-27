В Беларуси с 1 июля начнется переход на новую систему подготовки правовых актов

С этой даты установлен поэтапный переход государственных органов и иных организаций из АИС «Национальный реестр правовых актов» в АИС «Нормотворчество». С 1 января 2026 года нормотворческая деятельность в полном объеме будет осуществляться посредством новой системы, в том числе в отношении законопроектов и проектов правовых актов главы государства.
Документом утверждено положение о порядке функционирования АИС «Нормотворчество». Обеспечивается автоматизация электронного информационного взаимодействия государственных органов, иных организаций (должностных лиц). Это касается планирования нормотворческой деятельности и реализации инициативы, разработки проекта нормативного правового акта, в том числе несколькими госорганами совместно, проведения обязательной юридической экспертизы, криминологической экспертизы и иных экспертиз.
Также новшества относятся к внесению проекта нормативного правового акта на рассмотрение в нормотворческий орган, его визированию и подписанию, направлению для включения в Национальный реестр правовых актов и их официального опубликования, проведению правового мониторинга.
Владельцем и оператором АИС «Нормотворчество» является Национальный центр законодательства и правовой информации.
«АИС “Нормотворчество” позволит повысить оперативность, качество и прозрачность принятия (издания) нормативных правовых актов, обеспечит системность, комплексность и стабильность правового регулирования, будет способствовать эффективному функционированию и дальнейшему совершенствованию национальной правовой системы», — сообщили в НЦЗПИ.
Указом Президента от 17 ноября 2020 года № 415 координация процессов цифровизации нормотворчества возложена на Национальный центр законодательства и правовой информации. Реализовано в том числе такое направление, как подготовка проектов нормативных правовых актов с использованием программных средств, необходимых шаблонов и государственных информационно-правовых ресурсов. Обеспечены система сбора, обработки и анализа данных, единая защищенная виртуальная среда межведомственного взаимодействия, комплексное хранение информации, устранение дублирования проектов при их подготовке и др.
«Функционирование системы нацелено на создание комплексной цифровой инфраструктуры для межведомственного взаимодействия в нормотворческом процессе, обеспечение прозрачности, прослеживаемости и допустимой открытости процесса разработки проектов правовых актов, внедрение передовых информационных технологий, в том числе в области искусственного интеллекта», — отметили в НЦЗПИ.