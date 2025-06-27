В Беларуси с 1 июля начнется переход на новую систему подготовки правовых актов

Указом Президента от 17 ноября 2020 года № 415 координация процессов цифровизации нормотворчества возложена на Национальный центр законодательства и правовой информации. Реализовано в том числе такое направление, как подготовка проектов нормативных правовых актов с использованием программных средств, необходимых шаблонов и государственных информационно-правовых ресурсов. Обеспечены система сбора, обработки и анализа данных, единая защищенная виртуальная среда межведомственного взаимодействия, комплексное хранение информации, устранение дублирования проектов при их подготовке и др.