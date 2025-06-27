Освобождавшие Комрат от фашизма красноармейцы стали почетными гражданами города посмертно

«Эту победу одержал многонациональный советский народ над врагом, который численно и технически в то время превосходил СССР. Это была очень страшная война, о которой мы должны помнить. Очень важно, чтобы эти люди, отдавшие жизнь за освобождение нашего города и нашего будущее, остались в памяти будущих поколений», — заявил советник.