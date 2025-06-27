Освобождавшие Комрат от фашизма красноармейцы стали почетными гражданами города посмертно

КОМРАТ, 27 июн — Sputnik. Почетными гражданами столицы Гагаузии Комрата посмертно стали освобождавшие город от фашизма советские солдаты, решение принял муниципальный совет по инициативе советника Валерия Кысса.
Изучавший историю Комрата Кысса нашел в номерах старых газет "Ленинское слово’сведения об инициативе награждения посмертно освобождавших город красноармейцев.
В год 80-летия Великой Победы 26 солдат, останки которых покоятся на Мемориале освобождения в Комрате, а также шесть командиров подразделения, освобождавшего город, стали почетными гражданами гагаузской столицы.
«Эту победу одержал многонациональный советский народ над врагом, который численно и технически в то время превосходил СССР. Это была очень страшная война, о которой мы должны помнить. Очень важно, чтобы эти люди, отдавшие жизнь за освобождение нашего города и нашего будущее, остались в памяти будущих поколений», — заявил советник.
В августе 1944-го первым в Комрат въехал танковый экипаж лейтенанта Николая Третьякова. Он получил звание Героя Советского Союза за участие в Ясско-Кишинёвской операции и за героизм, проявленный при освобождении Комрата. Впоследствии одна из центральных улиц города была названа его именем.
В том бою пали 27 советских солдат — русских, украинцев, осетин, белорусов и других национальностей. В память об их подвиге в Комрате был воздвигнут Мемориал воинам-освободителям.
В Гагаузии 2025 год объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.