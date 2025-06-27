Le Figaro: Россия взяла под контроль перспективное литиевое месторождение в ДНР

«Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову лишь одну тему — литий. Дальше не продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся?» — сказал Жовква в интервью сайту ТСН.ua.