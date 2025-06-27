Развитие сотрудничества в рамках ЕАЭС не может не радовать, а темпы роста экономики объединения превышают среднемировые показатели, что свидетельствует об эффективности совместной работы стран.
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, несмотря на то что меморандумы сторон имеют противоположные позиции. Переговорщики поддерживают оперативный контакт, а дальнейшие обсуждения могут продолжиться после завершения обменов.
Москва готова передать Киеву еще три тысячи тел погибших украинских военных.
Россия хочет завершить СВО с нужным для себя результатом.
Оборонные расходы России составляют 13,5 трлн рублей. Президент признал, что это немалая сумма, за которую страна заплатила инфляцией.
Запад долгое время обманывал и вел необъявленную войну в Донбассе, несмотря на попытки России урегулировать ситуацию мирным путем.
Увеличение военных расходов стран НАТО основано на представлении об агрессивности России, которое не соответствует действительности. Путин обвинил Запад в том, что тот «переставляет все с ног на голову» и поощряет сепаратизм и терроризм, если это направлено против России.
Комментируя экономическую ситуацию, президент РФ заявил, что Запад постоянно «хоронит» Россию, однако, по его выражению, «сами скоро сдохнут там».
Именно Запад проявляет агрессию, а не Россия. Путин напомнил, что обещание о нерасширении НАТО было нарушено, несмотря на заверения о том, что «ни дюйма» на восток альянс продвигаться не будет.
Президент России не исключает возможности встречи с Дональдом Трампом и открыт к контактам. Он отметил, что испытывает большое уважение к американскому лидеру и считает его усилия по урегулированию конфликта на Украине искренними.
Перспективы экономического взаимодействия между РФ и США сохраняются, а американский бизнес сигнализирует о желании вернуться на российский рынок.
Санкции ЕС против российской нефти не нанесут серьезного ущерба российской экономике, однако «чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их вводит».
Рынок нефти остается нестабильным, особенно если на Ближнем Востоке произойдут новые кризисы. Мировой спрос на нефть и нефтепродукты растет, а добыча увеличивается только в объемах, согласованных в рамках ОПЕК+, и она рассчитана на увеличивающийся спрос, особенно летом.
Реальные зарплаты в России с начала года выросли на 4%.