Премьер Казахстана Бектенов возглавил Совет Евразийского банка развития

АЛМАТЫ, 27 июн — Sputnik. Во время заседания Совета Евразийского банка развития премьер-министр Олжас Бектенов избран его председателем, сообщили в пресс-службе правительства.
«Премьер-Министр Олжас Бектенов провел заседание Совета Евразийского банка развития. По итогам заседания принят ряд решений, в том числе организационного и финансового характера. По предложению членов Совета, Премьер-министр РК Олжас Бектенов избран Председателем Совета ЕАБР», — говорится в сообщении.
Заместителем председателя назначен министр финансов Казахстана Мади Такиев.
Согласно отчету Правления, инвестпортфель Банка в Казахстане достиг $7,2 млрд, в него вошли 116 проектов, включая текущие 43 на $2,9 млрд. Также отмечен рост инвестиций в инициативы Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Всего к 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР — 305 проектов.
По итогам первого полугодия 2025 года план по инвестициям на текущий год выполнен — объем новых подписаний составил почти $2,1 млрд. Потенциальный объем подписания проектов в высокой степени готовности превышает $4 млрд.