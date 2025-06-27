Премьер Казахстана Бектенов возглавил Совет Евразийского банка развития

Согласно отчету Правления, инвестпортфель Банка в Казахстане достиг $7,2 млрд, в него вошли 116 проектов, включая текущие 43 на $2,9 млрд. Также отмечен рост инвестиций в инициативы Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Всего к 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР — 305 проектов.