Путин завершил визит в Белоруссию

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин завершил свой визит в Белоруссию, сообщила пресс-служба Кремля.
«Визит президента России в Белоруссию завершен», — говорится в Telegram-канале Кремля.
Также пресс-служба опубликовала кадры, на которых российский лидер поднимается по трапу самолета перед полетом.
Путин находился в Минске в рамках двухдневного визита. Глава государства в четверг выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Во второй день визита, в пятницу, Путин вместе с другими лидерами стран ЕАЭС принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), провел встречи с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Халидом бен Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, а также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, ответил на вопросы журналистов.