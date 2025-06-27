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Путин завершил визит в Белоруссию

Кремль заявил, что визит Путина в Белоруссию завершен.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин завершил свой визит в Белоруссию, сообщила пресс-служба Кремля.

«Визит президента России в Белоруссию завершен», — говорится в Telegram-канале Кремля.

Также пресс-служба опубликовала кадры, на которых российский лидер поднимается по трапу самолета перед полетом.

Путин находился в Минске в рамках двухдневного визита. Глава государства в четверг выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Во второй день визита, в пятницу, Путин вместе с другими лидерами стран ЕАЭС принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), провел встречи с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Халидом бен Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, а также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, ответил на вопросы журналистов.