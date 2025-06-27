Путин завершил визит в Белоруссию

Путин находился в Минске в рамках двухдневного визита. Глава государства в четверг выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Во второй день визита, в пятницу, Путин вместе с другими лидерами стран ЕАЭС принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), провел встречи с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Халидом бен Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, а также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, ответил на вопросы журналистов.