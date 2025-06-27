Путин: Запад пытается похоронить экономику России

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин, характеризуя ситуацию в экономике как в России, так и в Европе, отметил, что европейские коллеги все время «хоронят» Россию, хотя сами испытывают большие трудности на грани выживания. Об этом информирует ТАСС.
Путин: дополнительные расходы в военной сфере не добавят безопасности Западу.
Путин напомнил, что в 2024 году российская экономика выросла на 4,3%, «в этом году будет скромнее намного, с целью борьбы с инфляцией — но мы целенаправленно это делаем. А в Еврозоне рост 0,9%».
Он также обратил внимание на заявления лидеров европейских стран о якобы проблемах Вооруженных сил РФ, стратегическом поражении страны и на одновременное распространение мифов о нападении России на страны НАТО.
«Логика-то где? Если у нас все разваливается, что же мы собираемся нападать на НАТО? Ну чушь несут и сами в это точно не верят, а свое население стараются в этом убедить для того, чтобы выдавить из людей побольше денег и чтобы они согласились нести тяжелое бремя этих расходов в социальной сфере», — отметил он.
Путин: Россия готова отдать Украине еще 3 тыс. тел погибших военных.
Президент РФ Владимир Путин находится в Беларуси с двухдневным визитом. 26 и 27 июня он принял участие в Евразийском экономическом форуме и в саммите Евразийского экономического союза, а также провел отдельные двусторонние встречи. В завершение своего визита в Минск президент России вышел к журналистам. Путин также анонсировал, что ближайшая встреча лидеров ЕАЭС пройдет в Санкт-Петербурге перед Новым годом. -0-