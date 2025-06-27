Путин: Запад пытается похоронить экономику России

«Логика-то где? Если у нас все разваливается, что же мы собираемся нападать на НАТО? Ну чушь несут и сами в это точно не верят, а свое население стараются в этом убедить для того, чтобы выдавить из людей побольше денег и чтобы они согласились нести тяжелое бремя этих расходов в социальной сфере», — отметил он.