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США могут потребовать от Ирана передачи запасов урана, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе будущих переговоров с Ираном Вашингтон может потребовать от Тегерана не только полного прекращения производства урана, но и передачи всех имеющихся у него запасов этого материала.

Источник: AP 2024

«Пока рано говорить о деталях, но нечто подобное мы можем потребовать», — сказал Трамп, что отвечая на вопрос журналистов о позиции США на переговорах с Ираном и о том, настаивают ли Соединенные Штаты на передаче им иранских запасов урана.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон последовательно добивается от Тегерана полной ликвидации потенциала для создания ядерного оружия.

«Я уже 25 лет говорю о недопустимости ядерного Ирана», — отметил Трамп.

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