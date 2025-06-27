США могут потребовать от Ирана передачи запасов урана, заявил Трамп

«Пока рано говорить о деталях, но нечто подобное мы можем потребовать», — сказал Трамп, что отвечая на вопрос журналистов о позиции США на переговорах с Ираном и о том, настаивают ли Соединенные Штаты на передаче им иранских запасов урана.