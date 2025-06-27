США могут потребовать от Ирана передачи запасов урана, заявил Трамп

«Пока рано говорить о деталях, но нечто подобное мы можем потребовать», — сказал Трамп, что отвечая на вопрос журналистов о позиции США на переговорах с Ираном и о том, настаивают ли Соединенные Штаты на передаче им иранских запасов урана.
Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон последовательно добивается от Тегерана полной ликвидации потенциала для создания ядерного оружия.
«Я уже 25 лет говорю о недопустимости ядерного Ирана», — отметил Трамп.
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