Путин заявил в Минске, что РФ готова отдать Украине еще три тысячи тел погибших

Президент РФ Владимир Путин сказал о готовности России передать Украине еще три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ, пишет ТАСС.
Напомним, что Владимир Путин находится в Беларуси с двухдневным визитом. 26 и 27 июня он принял участие в Евразийском экономическом форуме и саммите Евразийского экономического союза. В завершение визита Путин пообщался с журналистами. Речь шла и о ситуации на Украине.
— Мы уже свыше шести тысяч тел отдали и готовы еще почти три тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат, — сказал Путин.
Кроме того, президент России заявил, что Москва готова провести следующий раунд переговоров с Киевом в Стамбуле.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что некоторые в мире ждут, когда ЕАЭС споткнется или разойдется.
Кроме того, Лукашенко высказался про удары по ядерным объектам Ирана.
Еще Лукашенко заявил, что нужно отбросить деструктивную повестку, навязываемую золотым миллиардом.