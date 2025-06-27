Последние зарубежные новости за 27 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Le Figaro сообщило о потере Украиной перспективного месторождения лития
Российские войска взяли под контроль поселок Шевченко в ДНР, рядом с которым находится крупное литиевое месторождение — «белое золото». Запасы лития, а также редких металлов, делают это месторождение стратегически важным. Сейчас Россия контролирует два из четырех литиевых месторождений Украины.
Bloomberg: Европа опасается закупать оружие у США из-за политики Трампа
Европейские страны, увеличившие военные расходы, все меньше заинтересованы в закупках оружия у США. Союзники опасаются усиления зависимости от США из-за политики Трампа и непредсказуемости внешней политики.
WSJ узнала, как Нетаньяху использовал свадьбу сына для отвлечения Ирана
Израиль использовал свадьбу сына премьера Нетаньяху 16 июня, чтобы отвлечь Иран от ударов 13 июня. Операция «Красная свадьба» заключалась в том, что даже близкие не знали о переносе торжества.
Reuters: Берлин готов изменить законы ради препятствия запуску Nord Stream 2
Германия может изменить законодательство о внешней торговле, чтобы заблокировать продажу оператора Nord Stream 2 американскому инвестору. Сейчас сделка не подпадает под проверку, так как компания зарегистрирована в Швейцарии.
Bloomberg: экспорт нефти из РФ упал до восьмимесячного минимума
Экспорт нефтепродуктов из России в июне упал до восьмимесячного минимума — около 2 млн баррелей в сутки. Это произошло на фоне работ на НПЗ, снабжающих балтийские порты, а также усилий по стабилизации внутренних запасов топлива перед предстоящим сезонным ростом спроса.