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Последние зарубежные новости за 27 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 27 июня 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Le Figaro сообщило о потере Украиной перспективного месторождения лития

Российские войска взяли под контроль поселок Шевченко в ДНР, рядом с которым находится крупное литиевое месторождение — «белое золото». Запасы лития, а также редких металлов, делают это месторождение стратегически важным. Сейчас Россия контролирует два из четырех литиевых месторождений Украины.

Источник: AP 2024

Bloomberg: Европа опасается закупать оружие у США из-за политики Трампа

Европейские страны, увеличившие военные расходы, все меньше заинтересованы в закупках оружия у США. Союзники опасаются усиления зависимости от США из-за политики Трампа и непредсказуемости внешней политики.

Источник: Reuters

WSJ узнала, как Нетаньяху использовал свадьбу сына для отвлечения Ирана

Израиль использовал свадьбу сына премьера Нетаньяху 16 июня, чтобы отвлечь Иран от ударов 13 июня. Операция «Красная свадьба» заключалась в том, что даже близкие не знали о переносе торжества.

Источник: Reuters

Reuters: Берлин готов изменить законы ради препятствия запуску Nord Stream 2

Германия может изменить законодательство о внешней торговле, чтобы заблокировать продажу оператора Nord Stream 2 американскому инвестору. Сейчас сделка не подпадает под проверку, так как компания зарегистрирована в Швейцарии.

Bloomberg: экспорт нефти из РФ упал до восьмимесячного минимума

Экспорт нефтепродуктов из России в июне упал до восьмимесячного минимума — около 2 млн баррелей в сутки. Это произошло на фоне работ на НПЗ, снабжающих балтийские порты, а также усилий по стабилизации внутренних запасов топлива перед предстоящим сезонным ростом спроса.