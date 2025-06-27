Последние зарубежные новости за 27 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Экспорт нефтепродуктов из России в июне упал до восьмимесячного минимума — около 2 млн баррелей в сутки. Это произошло на фоне работ на НПЗ, снабжающих балтийские порты, а также усилий по стабилизации внутренних запасов топлива перед предстоящим сезонным ростом спроса.