Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Центральной Франции

«Самолет упал в жилом квартале, но не на жилые дома», — приводит издание заявление префектуры. Поврежден только один автомобиль, сообщает агентство AFP.

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой самолет потерпел крушение недалеко от города Шартр (департамент Эр и Луар) примерно в 100 км от Парижа. Об этом сообщила газета Le Parisien.

«Самолет упал в жилом квартале, но не на жилые дома», — приводит издание заявление префектуры. Поврежден только один автомобиль, сообщает агентство AFP.

Среди жертв — двое мужчин и одна женщина, возраст которых не уточняется.

Самолет принадлежал аэроклубу столичного аэродрома Шартр. Полицейские оцепили район, где произошла катастрофа и проводят расследование. -0-