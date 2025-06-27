Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Центральной Франции

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой самолет потерпел крушение недалеко от города Шартр (департамент Эр и Луар) примерно в 100 км от Парижа. Об этом сообщила газета Le Parisien.
«Самолет упал в жилом квартале, но не на жилые дома», — приводит издание заявление префектуры. Поврежден только один автомобиль, сообщает агентство AFP.
Среди жертв — двое мужчин и одна женщина, возраст которых не уточняется.
Самолет принадлежал аэроклубу столичного аэродрома Шартр. Полицейские оцепили район, где произошла катастрофа и проводят расследование. -0-