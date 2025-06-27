Небензя: Украина хочет вернуться к тому, что было в 1991 году, но это невозможно

«На данный момент их позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально. Далее они должны продемонстрировать — это прекращение мобилизации. Понимаете, это будет лакмусовой бумажкой серьезности их требований и их позиции», — заявил дипломат.