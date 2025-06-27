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Небензя: Украина хочет вернуться к тому, что было в 1991 году, но это невозможно

Небензя подчеркнул, что из-за нежелания Украины вести переговоры, нужно объективно оценивать их позицию.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью RT сообщил, что Украина на переговорах с Россией настаивает на возвращении к границам 1991 года, что является нереалистичным требованием.

«На данный момент их позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально. Далее они должны продемонстрировать — это прекращение мобилизации. Понимаете, это будет лакмусовой бумажкой серьезности их требований и их позиции», — заявил дипломат.

Он также отметил, что с учетом нежелания Украины вести переговоры в целом, следует объективно оценивать серьезность их позиции.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что позиции России и Украины в отношении меморандумов различаются, и это вполне ожидаемо. Также глава государства подчеркнул, что Россия и Украина продолжат переговоры после обмена пленными.

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