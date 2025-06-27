Небензя: Украина хочет вернуться к тому, что было в 1991 году, но это невозможно

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью RT сообщил, что Украина на переговорах с Россией настаивает на возвращении к границам 1991 года, что является нереалистичным требованием.
«На данный момент их позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально. Далее они должны продемонстрировать — это прекращение мобилизации. Понимаете, это будет лакмусовой бумажкой серьезности их требований и их позиции», — заявил дипломат.
Он также отметил, что с учетом нежелания Украины вести переговоры в целом, следует объективно оценивать серьезность их позиции.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что позиции России и Украины в отношении меморандумов различаются, и это вполне ожидаемо. Также глава государства подчеркнул, что Россия и Украина продолжат переговоры после обмена пленными.