Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC News: воры ограбили дом актера Брэда Питта

Отмечается, что полиция ищет трех подозреваемых, которые проникли в дом актера, разбив при этом окно. Как сообщили источники, грабители обыскали дом, а затем скрылись с неким имуществом. Стоимость имущества не уточняется.

Неизвестные ограбили дом американского актера Брэда Питта в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что полиция ищет трех подозреваемых, которые проникли в дом актера, разбив при этом окно. Как сообщили источники, грабители обыскали дом, а затем скрылись с неким имуществом. Стоимость имущества не уточняется.

По информации NBC News, налет на дом актера — это последний случай в череде краж со взломом, которые участились в последние годы в элитных районах Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии, где жертвами зачастую становятся знаменитости.