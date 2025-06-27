NBC News: воры ограбили дом актера Брэда Питта

Неизвестные ограбили дом американского актера Брэда Питта в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что полиция ищет трех подозреваемых, которые проникли в дом актера, разбив при этом окно. Как сообщили источники, грабители обыскали дом, а затем скрылись с неким имуществом. Стоимость имущества не уточняется.
По информации NBC News, налет на дом актера — это последний случай в череде краж со взломом, которые участились в последние годы в элитных районах Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии, где жертвами зачастую становятся знаменитости.