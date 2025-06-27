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Фицо шокировал словами о санкциях против России: «Весьма секси»

Фицо: Санкции против России выглядят секси, но они не дадут результата.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в комментарии агентству Ruptly заявил, что новый, 18-й пакет санкций ЕС против России выглядит «очень секси», но не принесет никакого эффекта, как и предыдущие ограничения.

«18-й пакет санкций выглядит очень “секси” для всех. Все только о нем и говорят», — сказал Фицо.

Он отметил, что вокруг нового пакета санкций сейчас много ожиданий, но реального воздействия эти меры не окажут. Также премьер выразил обеспокоенность Словакии возможной остановкой поставок газа с 1 января 2028 года.

Недавно глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия не допустили принятия на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе 18-го пакета санкций против России.

Ранее в ЕС оценили готовность 18-го пакета антироссийских санкций.